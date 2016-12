Super RTL 13:10 bis 13:35 Trickserie Tom und Jerry Tom hat ein Herz für die Kleinen / Die verkaufte Maus / Heiligabend USA 1941-1958 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Mitten in der Nacht wird aus einem fahrenden Auto ein Sack geworfen. Dieser landet in einem reißenden Fluss und droht unterzugehen. Jerry ahnt Böses und angelt den Beutel aus den Fluten...und tatsächlich: Im inneren des Beutels befindet sich ein ganzer Wurf süßer Hundewelpen. Können Jerry und Tom die Welpen retten? 2. Geschichte: Tom wird in der Tageszeitung auf ein Inserat aufmerksam, in dem weiße Mäuse gesucht werden. Der Kater wittert seine große Chance mit dem Verkauf von Maus Jerry reich zu werden. Also setzt er alles daran, Jerry weiß einzufärben und zu verkaufen... 3. Geschichte: Es ist Heiligabend und es scheint endlich mal Frieden zu herrschen zwischen Katz und Maus. Doch ein vermeintliches Geschenk vor Jerrys Mauseloch entpuppt sich schon bald als Köder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6