Super RTL 07:00 bis 07:30 Trickserie Weihnachtsmann Junior Das Geheimnis der Rentiergeweihe / Marcos Glücksstern F 2006 Stereo Live TV Merken 1. Geschichte: Winter am Nordpol. Jetzt verlieren die Rentiere ihre Geweihe. Fast täglich finden Niklas und seine Freunde sie im Wald. Doch in diesem Jahr erfahren die Kinder, dass die Geweihe um Weihnachten geheimnisvolle Kräfte entwickeln sollen... 2. Geschichte: Der kleine Marco hat es bei seinen bösen Adoptiveltern wirklich nicht leicht. Weil der Weihnachtsmann nicht mehr ansehen kann, wie sie dem Jungen das Leben zur Hölle machen, nimmt er Marco einfach mit an den Nordpol... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Santapprentice Drehbuch: Jan Van Rijsselberge

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 349 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 109 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 109 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 109 Min.