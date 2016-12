RBB 04:00 bis 04:30 Ratgeber rbb Gartenzeit Ulrike Finck in der Königlichen Gartenakademie in Berlin / Comeback für den Weihnachtskaktus: / Gartenbücher für den Gabentisch: / Licht im Garten D 2016 HDTV Live TV Merken Comeback für den Weihnachtskaktus: Dem Weihnachtskaktus haftete viele Jahrzehnte ein etwas angestaubtes Image an. Seit kurzem aber erlebt er ein Comeback. Denn es gibt ihn mittlerweile in vielen verschiedenen attraktiven Farben: In creme, rosé und lachs, in knalligem pink und natürlich auch in rot. Außerdem ist er überaus robust und benötigt nur minimale Pflege. Gartenbücher für den Gabentisch: Bücher liegen hinter Gutscheinen und Kosmetik auf Platz drei, wenn es um Weihnachtsgeschenke in Deutschland geht. Gerade bei den reich bebilderten Ratgebern und aufwändig gestalteten Fotobänden hat das klassische Buch immer noch die Nase ganz weit vorn. Ulrike Finck stellt im Gespräch mit der Journalistin Christine Deggau empfehlenswerte Gartenliteratur aus diesem Jahr vor. U.a. dabei: "Kräuter für den Gourmetgärtner" und "Gartengestaltung mit Hochbeet". Licht im Garten: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Gerade jetzt in der Adventszeit sollen in Haus und im Garten Kerzen und Laternen, Lichterketten und Lichtfiguren für die richtige Weihnachtsstimmung sorgen. Aber nicht nur in der Weihnachtszeit kann der Garten in eine stimmungsvolle Oase getaucht werden. Ulrike Finck in der Königlichen Gartenakademie in Berlin: Dort lässt sie sich Tipps für Weihnachts-Dekorationen geben. Weihnachtssterne und Weihnachtskakteen werden dabei genauso eine Rolle spielen wie stimmungsvolles Licht im Garten. Im Gespräch mit KGA-Gründerin Gabriella Pape geht es außerdem um Strukturpflanzen im winterlichen Garten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ulrike Finck Originaltitel: rbb Gartenzeit

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 446 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 241 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 176 Min. Wilde Inseln: Japan

Dokumentation

3sat 03:45 bis 04:30

Seit 41 Min.