RBB 22:45 bis 00:15 Filme Lieber verliebt USA 2009 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sandy, 40, verheiratet und Mutter zweier Kinder, fällt aus allen Wolken, als sie durch einen Zufall herausfindet, dass ihr Ehemann sie betrügt. Von einem Moment zum anderen zerbricht das wohlsituierte Vorstadtidyll. Nach einer Trennung im Eiltempo zieht die resolute Frau mit ihrem siebenjährigen Sohn Frank jr. und ihrer neunjährigen Tochter Sadie nach New York. Die hektische Metropole hält für das Trio aus der Provinz zwar manchen Kulturschock bereit, aber den Wechsel von der biederen Hausfrau zur urbanen Single-Mum meistert Sandy spielend: Wohnung, Job, Schule für die Kinder und Fitnessstudio-Verabredungen mit der besten Freundin alles wird im Handumdrehen organisiert. Allerdings lassen Karriere und Mutterpflichten sich nicht so leicht verbinden wie gedacht. Ein Babysitter muss her. In dem College-Absolventen Aram, der als Kellner in einem Coffeeshop arbeitet, findet sie den passenden Kandidaten: Er ist sympathisch, sensibel und kinderlieb. Außerdem hat der Mittzwanziger ebenfalls eine schmerzhafte Trennung hinter sich, da seine französische Ehefrau ihn nur heiratete, um eine Green Card zu bekommen. Frank jr. und Sadie verstehen sich auf Anhieb prächtig mit ihrem neuen "Kindermädchen". Es dauert jedoch nicht lange, bis es zwischen Sandy und Aram auch amourös funkt. Allen Gegensätzen und des Altersunterschieds von 16 Jahren zum Trotz beginnen sie eine feste Beziehung. Die Kinder gewöhnen sich schnell daran, dass ihr Babysitter plötzlich der neue Lebenspartner ihrer Mutter ist. Das Glück der Patchwork-Familie scheint perfekt. Erst als Sandy schwanger wird, beginnt sie zu zweifeln, ob sie und Aram eine gemeinsame Zukunft haben können. Eine Frau mittleren Alters, die in jeder Hinsicht fest im Leben steht, verliebt sich in einen wesentlich jüngeren Mann aus dieser zeitlosen Ausgangssituation macht Regisseur Bart Freundlich ("Californication") eine Romantikkomödie, die nicht zuletzt von der prickelnden Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern lebt. Als zupackende Sandy zeigt Catherine Zeta-Jones, dass 40 noch lange kein Alter für Torschlusspanik ist. Gemeinsam mit dem Newcomer Justin Bartha ("The Hangover") bildet sie ein charmant ungleiches Traumpaar. Eine Nebenrolle spielt Musiker Art Garfunkel als Arams Vater. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Catherine Zeta-Jones (Sandy) Justin Bartha (Aram Finklestein) Kelly Gould (Sadie) Andrew Cherry (Frank Jr.) Sam Robards (Frank) Rob Kerkovich (Mitch) Kate Jennings Grant (Daphne) Originaltitel: The Rebound Regie: Bart Freundlich Drehbuch: Bart Freundlich Kamera: Jonathan Freeman Musik: Clint Mansell Altersempfehlung: ab 6