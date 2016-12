RBB 13:05 bis 13:30 Jugendserie Schloss Einstein D 2012 HDTV Live TV Merken Bruno soll SPAX auf dessen Tour begleiten. Feli unterstützt Bruno, ist aber auch traurig über eine mögliche Trennung von ihrem Freund. Bei einem kurzen Auftritt zum Tag der offenen Tür wird Bruno plötzlich unsicher. Will er das Star-Leben wirklich führen? Ronja hat es noch nicht geschafft, sich mit Justus zu versöhnen, und wagt einen erneuten Versuch. Doch der gemeinsame Kinobesuch verläuft verkrampft. Kann sie ihre Beziehung noch retten? Hubertus ist sich seines Gewinns bei der Bogenschießmeisterschaft sicher. Allerdings bringt Tobias den seit Jahren trainierenden Hubertus mächtig in Verlegenheit. Wer wird beim abschließenden Kräftemessen die Nase vorn haben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ferdinand Dölz (Bruno Schneider) Sabrina Wollweber (Felicitas "Feli" Ferber) Miriam Katzer (Ronja Varga) Robert Reichert (Justus Kluge) Hugo Gießler (Hubertus Müller-Kehlbach) Stefan Wiegand (Tobias "Tobi" Knecht) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Till Müller-Edenborn Drehbuch: Agnes Schruf