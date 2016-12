RBB 09:55 bis 10:40 Ratgeber ARD-Buffet Leben & genießen Räucherforellenschupfnudeln auf Forellencarpaccio-klingt etwas kompliziert, ist aber gar nicht schwer! Philipp Stein zeigt am Dienstag, wie es geht / Zuschauerfragen zum Thema: Fischratgeber: Wie zerlege ich einen Karpfen richtig? / Gute Idee: Verpackungen für kulinarische Geschenke / Winterfischen am Chiemsee / Quiz D 2016 HDTV Live TV Merken Unter dem Motto "leben & genießen" gibt es das ganze Service-Angebot rund um das tägliche Leben: Tipps von der Redaktion und von Experten zu Ernährung und Gesundheit, Haushalt und Garten - und das Tagesrezept, nach dem am Studioherd gekocht wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Evelin König Gäste: Gäste: Lars Müller (Fischmeister), Donald Bäcker (Buchautor, Mitglied des ARD-Wetterteams) Originaltitel: ARD-Buffet