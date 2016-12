RBB 07:10 bis 08:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2589 D 2016 HDTV Live TV Merken Um sich von seinem Frust über Susan abzulenken, beschließt William, eine Wanderung zu machen und fragt Clara, ob sie ihn begleiten möchte. Adrian macht sich Sorgen um William, als ein Gewitter aufzieht. Als er seinen Bruder beunruhigt anruft, ist er irritiert, dass Clara sich am Telefon meldet und ihm erzählt, dass sie sich mit William in einer der Almhütten in Sicherheit gebracht hat. Natascha ist fassungslos über Michaels Vorwürfe bezüglich Fabien. Während Nils die beiden Streithähne auseinanderbringt, erfährt Michael, dass die OP von Fabien gut verlaufen ist. Etwas beruhigt, entschuldigt er sich bei Natascha. Nils wiederum hat durch Fabiens Zusammenbruch einen wichtigen Termin bei einem neuen Anwalt verpasst, der seinen Fall übernehmen soll. David spricht Oskar auf das Bierfest vor zehn Jahren an und Oskar behauptet vor David, Philipp nicht zu kennen. Doch er muss fürchten, dass seine Lüge auffliegt, als er auf ein Fotoalbum stößt, das Tina anlässlich ihrer Wahl zur Bierkönigin bekommen hat. Denn darin ist unter anderem ein Foto von Philipp und Oskar zu sehen! Hildegard fordert von Melli, der Polizei die Wahrheit über die Einbrüche zu sagen. Melli weigert sich zunächst - doch als ihr klar wird, in welche Schwierigkeiten sie Alfons und Hildegard bringt, springt sie über ihren Schatten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Michael N. Kühl (David Hofer) Louisa von Spies (Desirée Lechner) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Stefan Jonas, Steffen Nowak Drehbuch: Anne Neunecker, Thomas Lemke

