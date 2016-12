Pro7 MAXX 04:10 bis 04:50 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Die Venus-Falle CDN, USA 1998 Merken Ein Raumschiff von der Erde stürzt über der Venus ab. Die Astronauten Kate Girard und Scott Perkins untersuchen das Wrack. Nur Captain Miles Davidow hat das Unglück überlebt. Zurück auf der Erde kommt Miles in Quarantäne. Keiner kann sich erklären, wie er in der Atmosphäre der Venus überleben konnte. In einer Art künstlichem Tiefschlaf verbrauchte er nur minimal Sauerstoff. Als alles geklärt zu sein scheint, beginnt sich sein Körper auf seltsame Weise zu verändern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: C. Thomas Howell (Miles Davidow) Amanda Tapping (Kate Girard) Jeffrey Jones (Dr. Scott Perkins) Jim Byrnes (Gil Latimer) Linda Darlow (Thoroughgood) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Brad Turner Drehbuch: Sam Egan Kamera: Richard Wincenty

