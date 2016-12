Pro7 MAXX 22:05 bis 23:15 Trickfilm One Piece Abenteuer auf der Spiralinsel! J 2001 Nach den Comics von Eiichiro Oda 20 40 60 80 100 Merken Nur für kurze Zeit sind die Strohhutpiraten unaufmerksam - prompt wird ihr Schiff "Flying Lamb" gekapert. Ruffy macht sich mit seiner Crew auf den Weg, das Schiff zurückzuerobern. Allerdings haben sie nur ein denkbar schlechtes Gefährt zur Verfügung: ein Schwanentretboot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One piece: Nejimaki shima no bôken Regie: Atsuji Shimizu Drehbuch: Yuji Hashimoto Kamera: Yumiko Kajiwara Musik: Kôhei Tanaka Altersempfehlung: ab 12