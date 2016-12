Pro7 MAXX 10:10 bis 10:45 Dokumentation This Wild Life - Familienleben in Afrikas Wildnis Die verirrte Herde GB 2014 16:9 HDTV Merken Die Dürre hält an und bringt Sandstürme mit sich, die in den Augen brennen und die Haut wund scheuern. Saba muss sich etwas einfallen lassen, um den Gästen Elefanten zeigen zu können. Sie will mit amerikanischen Gästen den Fluss durchqueren, doch am anderen Ufer gibt es Treibsand ... Frank sucht nach einer Herde, die ihre erfahrenste Kuh durch Wilderer verlor und auf der Suche nach Futter gefährlich nah an die Samburu-Dörfer herankommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: This Wild Life