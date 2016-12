BR Fernsehen 04:10 bis 04:55 Diskussion jetzt red i Durchbruch oder Stückwerk - Was bringt die neue Pflegereform? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Im Heim oder zu Hause - wo können meine Angehörigen am besten gepflegt werden? Und welche Kosten kommen im jeweiligen Fall auf einen zu? Diese Fragen müssen sich immer mehr Menschen in Deutschland stellen, denn die Zahl der Pflegebedürftigen steigt. Die Auswahl des richtigen Seniorenheims ist sehr schwierig. Und diejenigen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, klagen oft über zu wenig Unterstützung. Die meisten Bürger fühlen sich mit dieser Situation überfordert. Doch jetzt soll alles besser werden. Denn zum 1. Januar 2017 tritt die große Reform der Pflegeversicherung in Kraft. Statt drei Pflegestufen wie bisher, soll es künftig fünf Pflegegrade geben. Vor allem Demenzkranke sollen so mehr Leistungen erhalten. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) ist optimistisch: "Keiner wird schlechter, und viele werden besser gestellt als heute." Doch hält die Reform, was der Minister verspricht? Werden pflegende Angehörige in Zukunft mehr unterstützt? Wird das deutsche Pflegesystem jetzt entscheidend verbessert, oder muss noch deutlich mehr reformiert werden? Darüber diskutieren die Bürgerinnen und Bürger mit verantwortlichen Experten und Politikern sowie den Lehrern und Schüler der Berufsfachschule für Pflege in Mühldorf am Inn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tilmann Schöberl, Franziska Storz Originaltitel: Jetzt red i

