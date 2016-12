BR Fernsehen 12:00 bis 13:30 Drama Sprung ins Leben D 2014 2016-12-07 01:40 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Diagnose ist ein Schock. Katharina weigert sich zu akzeptieren, dass ihr 17-jähriger Sohn Basti nach einem Verkehrsunfall im Rollstuhl sitzen wird. Unermüdlich fährt sie mit ihm von einem Arzt zum nächsten und merkt nicht, wie sich Basti immer mehr von ihrer Fürsorge erstickt fühlt. Das ändert sich, als Katharina durch Zufall mit Janik endlich wieder einen Mann kennenlernt, der Basti versteht. - In "Sprung ins Lebens" muss Simone Thomalla als Mutter lernen, ihren Sohn loszulassen und zu akzeptieren, dass dieser sein eigenes Leben leben will. Das unsentimentale Familiendrama über einen Schicksalsschlag und die schmerzhafte Auslotung neuer Perspektiven ist überragend besetzt mit Lucas Reiber und dem James-Bond-Star Götz Otto. Außerdem sind Anna Böttcher, Kai Scheve und Ercan Durmaz zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simone Thomalla (Katharina Jäger) Lucas Reiber (Sebastian Jäger) Götz Otto (Janik Novotny) Anna Böttcher (Nina Peters) Kai Scheve (Hannes Walden) Ercan Durmaz (Bülent Tokat) Cosima Lehninger (Lea Konradi) Originaltitel: Sprung ins Leben Regie: Matthias Steurer Drehbuch: Tim Krause Kamera: Michael Boxrucker Musik: Mario Lauer Altersempfehlung: ab 6