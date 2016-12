WDR 13:00 bis 14:00 Magazin Planet Wissen Hilfe fürs Herz - was tun, wenn der Motor streikt? D 2016 2016-12-07 13:15 Stereo 16:9 Live TV Merken Unser Herz ist eine erstaunliche Biomaschine: Es arbeitet 24 Stunden am Tag, jahrzehntelang - eine Leistung, mit der es keine mechanische Pumpe aufnehmen kann. Doch nicht immer läuft es zuverlässig. In Deutschland leiden 2 Millionen Patienten an einer verringerten Leistung des Herzens. Bei manchen hilft nur noch eine Transplantation, doch leider findet sich häufig kein Spenderherz. Es gibt aber eine Alternative, zumindest vorrübergehend: Ein so genanntes Kunstherz, eine automatische Pumpe, die das geschwächte Herz unterstützt. Planet Wissen geht der Frage nach Sinn und Unsinn von Herz-Operationen wie Bypass, Stent und Kunstherz nach. Wie lebt es sich mit einem künstlichen Herzen? Und: Was können wir tun, damit unsere wichtigstes Organ möglichst lange gesund bleibt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gunnar Mergner Gäste: Gäste: Jörg Böckelmann (Kunstherz-Patient), Dr. Jan Schmitto (Herz-Chirurg) Originaltitel: Planet Wissen