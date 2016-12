TLC 22:05 bis 23:05 Dokusoap Der Coroner - Fälle der Rechtsmedizin Flammen des Zorns USA 2015 Merken In einer kalten Septembernacht durchbrechen lodernde Flammen in den Wäldern von Pennsylvania die Dunkelheit. Ein Auto ist in Brand gesetzt worden, und als sich der Rauch lichtet, entdeckt die Polizei eine Leiche auf dem Rücksitz. Doch der Körper ist so stark verkohlt, dass eine Identifizierung unmöglich scheint. Gerichtsmediziner Graham Hetrick muss seine ganze Erfahrung in die Waagschale werfen, um Licht ins Dunkel zu bringen. Dann ist klar, wer das Opfer ist und wie es ums Leben kam. Der Fall schickt die Ermittler auf eine nervenzerreißende Suche in den unerschlossenen Waldgebieten von Pennsylvania, um den brutalen Mörder dingfest zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Coroner: I Speak for the Dead