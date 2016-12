TLC 16:20 bis 17:20 Dokusoap Die Putzneurotiker GB 2013 Merken Bei Louise muss alles perfekt sein. Die 32-jährige Handelsvertreterin verbringt etwa 30 Stunden pro Woche mit Hausputz und verbraucht täglich zweieinhalb Liter Desinfektionsmittel, um Böden und Armaturen keimfrei zu halten. Ihren Mann Luke treibt sie damit in den Wahnsinn. Und auch die vierjährige Tochter hat wenig Freude, da ihre Teddys aus Hygienegründen von Mama regelmäßig entsorgt werden. Jetzt verlässt Louise ihre Familie, um Tims Haus auf Hochglanz zu bringen. Der 65-jährige Single schämt sich sehr für sein völlig verdrecktes Domizil, kann sich aber nicht überwinden, den Putzlappen in die Hand zu nehmen. Louise ist fassungslos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Obsessive Compulsive Cleaners