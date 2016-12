TLC 07:00 bis 07:25 Dokusoap Mein Traum in Weiß Alles wird gut! USA 2009 Merken Was für ein Alptraum! Lindsay steht kurz vor der Hochzeit ohne Brautkleid da, weil es in der Reinigung ruiniert wurde. Findet sie bei Kleinfeld auf die Schnelle gleichwertigen Ersatz? In Tränen aufgelöst ist auch Heather. Der Kleiderausschnitt entspricht gar nicht ihren Vorstellungen, und der Tag der Hochzeit steht sozusagen vor der Tür. Reicht die Zeit noch für Änderungen? Caitlyn kann es nicht fassen. Ein Brautmodengeschäft reservierte ihr das Wunsch-Hochzeitskleid in einer falschen Konfektionsgröße. Sie hofft nun, bei Kleinfeld das perfekte Kleid zu finden, denn die Trauung ist schon bald. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress

