N24 Doku 04:20 bis 05:00 Dokumentation Das Universum: Eruption und Evolution GB 2012 Merken Eine der Grundvoraussetzungen, die die Entstehung von Leben auf der Erde ermöglichten, ist die vulkanische Aktivität unseres Planeten. Vulkane sind ein unverzichtbarer Teil des globalen energie- und lebensspendenden Kreislaufs. Weltraumsonden und Hochleistungsteleskope entdecken in den letzten Jahren immer mehr Vulkane in unserem Sonnensystem, selbst auf winzigen Monden, die bislang als lebensfeindlich galten. Könnten diese Welten Leben beherbergen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How the Universe Works

