N24 Doku 20:20 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder Schnelle Zahnpflege für Zwischendurch: Warum ist Kaugummi so beliebt? D 2015 Er ist er in aller Munde: Rund 12.000 Tonnen Kaugummi essen die Deutschen pro Jahr. "Welt der Wunder" zeigt, wie die Erfolgsgeschichte der elastischen Masse begann und warum Kaugummi kauen bei Nervosität wahre Wunder bewirkt. Außerdem: Im Fegefeuer - woher stammt die christliche Vorstellung von der Hölle? Potenzmittel für Blumen - hilft Viagra gegen schlaffe Blumenstiele? Und: Hütten aus Eis und Schnee - wie wird das Hotel aus Iglo-Zimmern gebaut? Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder