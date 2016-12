SAT.1 Gold 03:50 bis 04:35 Show Richter Alexander Hold D 2009 Merken Die 16-jährige Merle soll ihren jüngeren Bruder Nils aus Wut in einen Fahrradschuppen mit der Nachbarskatze eingesperrt haben. Ihr Bruder litt wegen seiner starken Katzenhaarallergie Höllenqualen. Hat Merle die Nachbarskatze bewusst dort hineingelockt, um sich an Nils zu rächen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richter Alexander Hold

