SAT.1 Gold 22:10 bis 22:40 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Das Neinwort Das Neinwort D 2013 2016-12-07 01:35 Nach einer feuchtfröhlichen Hochzeitsfeier wacht die Braut Miriam L. total verkatert auf. Liebevoll will sie ihren frisch angetrauten Ehemann wecken und ist mit einem Schlag stocknüchtern. Denn neben ihr liegt die blutüberströmte Leiche ihres Mannes. Die 28-Jährige kann sich an nichts erinnern. Was ist in der Hochzeitsnacht passiert? Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz