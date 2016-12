SAT.1 Gold 16:05 bis 16:55 Krimiserie Diagnose: Mord Bombiger Protest USA 1996 Merken Bombenanschläge gegen bundesstaatliche Einrichtungen halten die Stadt in Atem. Die junge und ehrgeizige Polizistin Amy Dawson möchte endlich einen großen Fall übernehmen. Sie lässt sich in eine verdächtige Gruppe einschleusen und erringt auch tatsächlich das Vertrauen des Bandenchefs. Dann aber will Amy einen geplanten Mord verhindern - und wird dabei beobachtet. Die Gangster bringen sie in eine Lagerhalle, in der sie eine Bombe platziert haben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Dr. Amanda Livingston) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Tracey Gold (Amy Dawson) Eric McCormack (Boyd Merrick) Michael Marich (Nick Keefer) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Steve Miner Drehbuch: Dean Hargrove Kamera: Frank Thackery Musik: Dick DeBenedictis Altersempfehlung: ab 6