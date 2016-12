SAT.1 Gold 12:55 bis 13:25 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Erziehung ist ein Kinderspiel USA 1966 Merken Tony macht sich Sorgen um Jeannie, da sie zu sehr auf ihn fixiert ist. Also rät er ihr, um sich abzulenken, ein Buch zu schreiben. Jeannie ist von der Idee begeistert und verfasst ein Werk über Kindererziehung. Dank ihrer Magie wird das Buch zum Bestseller. Soweit, so gut. Nur hat sie Tonys Namen als Pseudonym gewählt, worauf man bei der NASA aufmerksam wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Major Anthony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Major Roger Healey) Barton MacLane (General Peterson) Butch Patrick (Richard) Mary Foran (Mother) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Richard Goode Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison, Hugo Montenegro