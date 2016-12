SAT.1 Gold 09:55 bis 10:45 Familiensaga Falcon Crest Der Schlüssel zu Angela USA 1988 Merken Eine weitere Klausel im Testament von Chase wird vor versammelter Familie verlesen. Anschließend rätseln alle, was es wohl mit dem darin erwähnten Schlüssel auf sich hat ... Währenddessen gibt Richard seiner Freundin Maggie das Versprechen, alles in seiner Macht stehende zu tun, um Vickie und Eric aus dem Schweizer Gefängnis herauszuholen. Doch dadurch bringt er den Club der "Dreizehn" gegen sich auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ana Alicia (Melissa Cumson) David Selby (Richard Channing) Jane Wyman (Angela Channing) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Brett Cullen (Dan Fixx) Margaret Ladd (Emma Channing) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Dennis Donnelly Drehbuch: Earl Hamner jr., Howard Lakin, Lisa Seidman, Diana Kopald Marcus Kamera: David Calloway Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 6