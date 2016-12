kabel eins 09:30 bis 10:25 Krimiserie The Mentalist Hortensien lügen nicht USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Konzertviolinistin Eleanor Artega wird nach einem Auftritt erschossen aufgefunden. Patrick Jane findet neben der Ermordeten ein Hortensienblatt. Er konzentriert sich auf eine Spur, die zu Eleanors Orchester führt. Jane wird vom ersten Oboisten und PR-Assistenten Kieran Carruthers mit den Orchestermitgliedern bekannt gemacht. Da Eleanor Konzertmeisterin war, fällt der Verdacht auf ihre beiden Vertreterinnen Constance und Ariel, die nun auf das erste und zweite Pult nachrücken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Kwesi Boakye (Anthony Rome) P.J. Byrne (Kieran Carruthers) Originaltitel: The Mentalist Regie: David Barrett Drehbuch: David Appelbaum Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12