kabel eins 20:15 bis 23:05 Komödie Catch Me If You Can USA 2002 Frank Abagnale jr., Stan Redding 2016-12-07 01:35 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken USA, 60er-Jahre. Der 17-jährige Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio) startet eine „Karriere“ als Hochstapler. Er bringt es in kürzester Zeit als Pilot, Arzt, Staatsanwalt und Geschichtsprofessor zu Wohlstand und Ansehen. Da er aber auch Schecks in Millionenhöhe fälscht, ist ihm bald ein ehrgeiziger und hartnäckiger FBI-Agent auf den Fersen. Mit dem liefert er sich ein jahrelanges Katz-und-Maus-Spiel. – Rasant In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leonardo DiCaprio (Frank Abagnale jr.) Tom Hanks (Carl Hanratty) Christopher Walken (Frank Abagnale sr.) Martin Sheen (Roger Strong) Nathalie Baye (Paula Abagnale) Amy Adams (Brenda Strong) James Brolin (Jack Barnes) Originaltitel: Catch Me If You Can Regie: Steven Spielberg Drehbuch: Jeff Nathanson Kamera: Janusz Kaminski Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 6