kabel eins 06:30 bis 07:30 Krimiserie Quincy Der Geschworene USA 1981 16:9 HDTV Merken Quincy wird zum Geschworenen in einem Mordprozess berufen. Der Angeklagte, Frank Munson, steht unter Verdacht, seine Verlobte Shirley vergewaltigt und anschließend ermordet zu haben. Das Beweismaterial ist nicht eindeutig, und so bittet Quincy, das Material erneut untersuchen zu dürfen. Dabei macht er interessante Entdeckungen, die den Fall in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Robert Alda (Defense Attorney George Temple) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Georg Fenady Drehbuch: Preston Wood Kamera: H. John Penne Musik: Bob Alcivar Altersempfehlung: ab 6

