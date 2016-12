SAT.1 Emotions 04:15 bis 05:00 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 40 D 2011 16:9 HDTV Merken Marie ist vorerst wieder in die WG zu ihren Freundinnen gezogen, um Abstand von Markus zu haben. Doch bei der Arbeit treffen die beiden immer wieder aufeinander. Isabelle flirtet weiterhin heftig mit Stefan, doch der zeigt keinerlei Interesse daran, ihre Beziehung wieder aufleben zu lassen. Nach einem Schäferstündchen im Heu bekommen Bernheimer und Shirley einen juckenden Hautausschlag. Die Beschwerden werden schließlich so unerträglich, dass sie Hilfe suchen müssen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, David Carreras, Christian Singh Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Stefan Krause, Mike Clayton Musik: Curt Cress

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 447 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 242 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 177 Min. Wilde Inseln: Japan

Dokumentation

3sat 03:45 bis 04:30

Seit 42 Min.