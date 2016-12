SAT.1 Emotions 23:25 bis 00:15 Krimiserie Ein Bayer auf Rügen Schöner fremder Mann D 1996 2016-12-07 03:30 Merken Bei einem Bankraub wird Valentins Ex-Vorgesetzter Haberl als Geisel genommen. Zwar kommt er wieder frei, doch die Täter sind über alle Berge. Sie scheinen sich sehr gut in der Bank ausgekannt zu haben. Nach einem Tip von Sven Petersen observiert Valentin Filialleiterin Kastner. Doch damit nicht genug: Ein Heiratsschwindler treibt sein Unwesen in Schliersee. Sowohl Ramona als auch Agnes wollen dem Mann, der permanent in Geldnöten steckt, ihre Ersparnisse zur Verfügung stellen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Valentin Gruber) Karin Thaler (Heidi Mitterer) Veronika Fitz (Agnes Oberauer) Hans Brenner (Haberl) Luise Deschauer (Kathrin Petersen) Karin Eickelbaum (Ramona Gruber) Winfried Hübner (Polizeimeister Kober) Originaltitel: Ein Bayer auf Rügen Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Atze Glanert Musik: Günther Fischer