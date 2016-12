SAT.1 Emotions 21:50 bis 23:25 Abenteuerfilm Das verlorene Labyrinth D, GB, SA, CZ 2012 Nach dem Roman von Kate Mosse 2016-12-07 01:55 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Während Alice immer stärker bedrängt wird, entdeckt Will die geheime Kultstätte der Noublesso Veritable und erkennt, dass Marie-Ceciles nichts Gutes im Schilde führt. Simon De Montfort nimmt Carcassonna ein und tötet Vinconte Trencavel. Von Guilhem schwanger, muss Alais Carcassonna verlassen. Gemeinsam mit Rixende und Sajhe macht reist sie zu Harif. Dort bringt sie ihre Tochter Bertrande zur Welt, die in den Bergen heranwächst, bis De Montforts Häscher sie aufstöbern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Hurt (Audric) Tom Felton (Viscount Trencavel) Jessica Brown-Findlay (Alaïs Pelletier Du Mas) Tony Curran (Guy D'Evreux) John Lynch (Simeon de Montfort) Vanessa Kirby (Alice Tanner) Katie McGrath (Oriane Congost) Originaltitel: Labyrinth Regie: Christopher Smith Drehbuch: Adrian Hodges Kamera: Robert Humphreys Musik: Trevor Jones Altersempfehlung: ab 16