SAT.1 Emotions 16:20 bis 16:45 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 14 D 2008 16:9 Anna ist hin- und hergerissen zwischen Freude und Angst. Natascha, die Maja aus der Firma drängen will, ernennt in einer Kurzschlussreaktion Anna Polauke kurzerhand zur neuen Produktionerin. Anna weiß nicht, ob sie dem Job gewachsen ist, schließlich muss sie hier das tun, wovor sie die meiste Angst hat. Es kommt dabei auf Kommunikationstalent und Kontakt zu allen anderen Bereichen an. Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Polauke) Roy Peter Link (Jonas Broda) Karolina Lodyga (Katja Polauke) Mathieu Carriére (Robert Broda) Franziska Matthus (Natascha Broda) Barbara Lanz (Maja Roth) Alexander Klaws (Lars Hauschke) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Cornelia Dohrn Drehbuch: Julius Grützke