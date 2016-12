SAT.1 Emotions 13:10 bis 13:55 Telenovela Hanna - Folge deinem Herzen Folge: 242 D 2010 16:9 HDTV Merken Hanna beschließt, endgültig in Schönroda zu bleiben und Heinrich zu unterstützen. Sie ahnt dabei nicht, wie nahe sie ihrem Ferienschwarm Maximilian dort immer wieder ist. Obwohl Edith sich eigentlich von Oskar distanziert hat, kommen sich die beiden wieder etwas näher ... Und Betty trifft endlich eine Entscheidung bezüglich Roberts Angebot, in seinen Laden einzusteigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luise Bähr (Hanna) Simon Böer (Maximilian) Sophie Lutz (Alexandra) Mickey Hardt (Stefan) Herbert Trattnigg (Heinrich) Sabine Bach (Edith) Andreas Hofer (Oskar) Originaltitel: Hanna - Folge deinem Herzen Regie: Klaus Kemmler, Walter A. Franke Drehbuch: Dirk Tessnow, Christian Schramm Kamera: Daniel Bussmann, Holger Rusch Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer