SAT.1 Emotions 10:05 bis 10:50 Telenovela Lena - Liebe meines Lebens Folge: 76 D 2010 2016-12-10 16:05 16:9 HDTV Als Janka sich weigert den entführten Sohn zurückzugeben, fährt Tony aufs Schloss. David und Tony streiten sich so heftig, dass Davids Hand verletzt wird. Womöglich kann er nie wieder Klavier spielen. Vanessa sorgt dafür, dass Rafael das Schloss verlässt und setzt Kahl auf den Piloten an. Droht ihr Lügenkonstrukt nun aufzufliegen? Schauspieler: Jessica Ginkel (Lena) Max Alberti (David) Johanna Liebeneiner (Amelie) Jenny Jürgens (Pia) Kostas Sommer (Tony) Janina Flieger (Vanessa) Urs Remond (Rafael) Originaltitel: Lena - Liebe meines Lebens Regie: Mattes Reischel Drehbuch: Günter Overmann Kamera: Dario Sedo, Pascal Mundt, Martin Meyer Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer