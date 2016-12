kabel eins 03:55 bis 04:35 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Ohne Dich USA 2007 16:9 HDTV Merken Elena wird fast wahnsinnig, als ihre Tochter Sofie spurlos verschwindet. Als hätte das Team um Jack mit der Suche nach Sofie noch nicht genug zu tun, erhalten sie zur gleichen Zeit auch noch den Auftrag, eine verschwundene Touristin namens Jenny wiederzufinden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Eric Close (Martin Fitzgerald) Mark Moses (Rob Darcy) Originaltitel: Without a Trace Regie: Jeannot Szwarc Drehbuch: Jose Molina, Hank Steinberg, David Mongan Kamera: Christopher Faloona Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12

