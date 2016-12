kabel eins 16:00 bis 16:55 Krimiserie Castle Fenton O'Connell USA 2013 2016-12-08 10:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eine Teigrührmaschine wurde die letzte Ruhestätte von Cupcake-Bäcker Jimmy. Kurz vor dessen Tod sah Lehrling Todd ein auffälliges Auto, das offenbar dem Assistenten des irischen Mafiabosses Robert "Bobby S." Shannon zuzuordnen ist, auf den Hof fahren. FBI-Agent Sam Walker weiß, mit wem er es zu tun hat: Nicht nur, dass Jimmy sein Informant war - Walker selbst war bereits undercover bei der Mafia im Einsatz. Nun will er sein Alter Ego Kevin wiederbeleben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan / Fenton O'Connell) Tamala Jones (Lanie Parish) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Originaltitel: Castle Regie: Rob Hardy Drehbuch: Terence Paul Winter Altersempfehlung: ab 6