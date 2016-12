kabel eins 13:05 bis 14:00 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Das Familiengeheimnis USA 2004 Merken Die 18-jährige Kara, ein Mädchen kambodschanischer Abstammung, taucht bei Rush und Valens auf: 1991 wurden ihre Eltern ermordet, doch die Tat konnte nie aufgeklärt werden. Nun hat Kara einen Armreif ihrer Mutter in einer Verkaufsbörse im Internet entdeckt und hofft, dass die Ermittler Hinweise erhalten, wenn sie den Weg des Schmuckstücks zurückverfolgen. Die Detectives werden bei ihren Recherchen mit Ereignissen aus der Zeit des Vietnamkriegs konfrontiert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Michelle Krusiec (Kara Dhiet) Doan Ly (Channary Dhiet) Originaltitel: Cold Case Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: Meredith Stiehm, Tyler Bensinger Kamera: Cort Fey Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 12