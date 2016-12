sixx 04:20 bis 05:05 Serien Hart of Dixie Schlafwandler USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken George Tucker ist öfter in Bluebell unterwegs, als ihm lieb ist. Als Schlafwandler zieht er nachts um die Häuser und landet stets bei Zoe. Diese verbringt ihre Nächte jedoch nicht mehr alleine. Der Wahlkampf um den Posten des Bürgermeisters ist unterdessen in vollem Gange. Noch hat Lavon seine Konkurrentin Ruby nicht ausgestochen. Plötzlich hat Annabeth einen ungewöhnlichen Einfall, mit dem er viele Wähler auf seine Seite ziehen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jaime King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) Scott Porter (George Tucker) Golden Brooks (Ruby Jeffries) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Joe Lazarov Drehbuch: Veronica Becker, Sarah Kucserka Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Jeremy Adelman Altersempfehlung: ab 6

