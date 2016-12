sixx 19:20 bis 20:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Das Geschenk USA 2009 2016-12-08 12:05 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Rotstift streicht immer noch durch die Gänge des Seattle Grace. Die Nerven liegen blank, jeder Fehler wird vom anderen beobachtet und keiner vom Personal weiß, wer der Nächste werden wird. Arizona, die mit Leib und Seele bei der Sache ist, führt die Neuen vom Mercy West auf der Pädiatrie ein. Sie hält eine flammende Rede, wie sie ihre Abteilung führt und erklärt, dass die Kinder in dieser Abteilung unbedingt an Zauberei und Feenstaub glauben: Die neuen staunen nicht schlecht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Katherine Heigl (Dr. Isobel "Izzie" Stevens) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Jessica Yu Drehbuch: Shonda Rhimes, Stacy McKee Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12