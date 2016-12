sixx 12:55 bis 13:30 Dokusoap Mein perfektes Hochzeitskleid! Prinzessin oder sexy Vamp? USA 2010 16:9 HDTV Merken XXL-Braut Sherri rückt mit ihrer früheren Cheerleader-Mannschaft zum Hochzeitsshopping an. Mit Hilfe ihrer Mädels muss sie sich entscheiden: Wählt sie die Prinzesschen-Version oder den klassischen, ernsteren Look? Kathleen hingegen hat eigentlich sehr konkrete Vorstellungen: Es soll ein Kleid mit viel Federschmuck sein. Doch nach der ersten Anprobe kippt die Stimmung, da die Braut nicht zufrieden ist. In dieser schwierigen Situation kommt ihre Mutter ins Spiel ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress: Big Bliss