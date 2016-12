kabel1 classics 00:45 bis 02:10 Actionfilm Johnny English GB, F, USA 2003 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Rowan Atkinson sorgt für Lacher am laufenden Band: Die britische Monarchie wird durch den düsteren Pascal Sauvage bedroht. Er hat die Kronjuwelen in seinen Besitz gebracht und es nun auf den Thron abgesehen. Aufgrund diverser Umstände ist Johnny English der einzige Geheimdienstler, der die Nation vor dem Unheil bewahren kann. Angespornt durch das Zusammentreffen mit der bezaubernden Agentin Lorna Campbell ist er wild entschlossen, dem fiesen Franzosen die Leviten zu lesen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rowan Atkinson (Johnny English) Natalie Imbruglia (Lorna Campbell) Ben Miller (Bough) John Malkovich (Pascal Sauvage, der gierige Franzose) Tim Pigott-Smith (Pegasus, Chef des MI7) Steve Nicolson (Dieter Klein) Kevin McNally (Premierminister) Originaltitel: Johnny English Regie: Peter Howitt Drehbuch: Neal Purvis, Robert Wade, William Davies Kamera: Remi Adefarasin Musik: Edward Shearmur Altersempfehlung: ab 6