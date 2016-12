kabel1 classics 23:25 bis 00:45 Komödie Der Zerstreute F 1970 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Pierre Malaquet glänzt bei seinem Job in einer Pariser Werbeagentur nicht unbedingt mit einer strukturierten Arbeitsweise - ganz im Gegenteil: Der gutmütige Chaot bringt Unruhe und Verwirrung in den Laden. Dennoch gelingt es ihm dank seiner kreativen Ader einen PR-Coup zu landen. Die Medien feiern ihn hoch und runter, bis seine Tollpatschigkeit einmal wieder dafür sorgt, dass sich das Blatt gegen ihn wendet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierre Richard (Pierre Malaquet) Marie-Christine Barrault (Lisa Gastier) Maria Pacôme (Glycia Malaquet) Catherine Samie (Clarisse Guiton) Micheline Luccioni (Madame Gastier) Paul Préboist (Monsieur Klerdene) Tsilla Chelton (Madame Cliston) Originaltitel: Le distrait Regie: Pierre Richard Drehbuch: Pierre Richard, André Ruellan Kamera: Daniel Vogel Musik: Vladimir Cosma Altersempfehlung: ab 12