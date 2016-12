kabel1 classics 21:50 bis 23:25 Komödie Der Regenschirmmörder F 1980 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der aufstrebende Schauspieler Gregoire Lecomte erhofft sich von dem anstehenden Termin mit einem Produzenten, endlich die Rolle seines Lebens zu bekommen. Er will einen kaltblütigen Mörder spielen. Im Gebäude angekommen, irrt sich Gregoire in der Bürotür und sitzt statt des Produzenten einem Mafia-Boss gegenüber. Der heuert ihn an, einen schwerreichen Waffenhändler auf einer Party zu ermorden - mit einer als Regenschirm getarnter Waffe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierre Richard (Grégoire Lecomte) Valérie Mairesse (Bunny) Christine Murillo (Josyane) Gordon Mitchell (Moskowitz) Gérard Jugnot (Fredo) Dominique Lavanant (Mireille) Gert Fröbe (Otto Krampe) Originaltitel: Le coup du parapluie Regie: Gérard Oury Drehbuch: Gérard Oury, Danièle Thompson Kamera: Henri Decaë Musik: Vladimir Cosma