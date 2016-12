kabel1 classics 20:15 bis 21:50 Komödie Banana Joe I, D 1982 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bud Spencer ist Banana Joe: Der bullige Bananenbauer Joe besitzt weder Ausweispapiere noch eine gültige Handelslizenz. Trotzdem lebt er von seinem Handel - einfach, aber nicht schlecht. Eines Tages beschließt eine Mafia-Organisation, das Bananengeschäft unter ihre Kontrolle zu bringen. Joe will sich auf Biegen und Brechen die notwendigen Papiere besorgen. Der Kampf gegen die Bürokratie ist mindestens so aufreibend wie der gegen die Mafia. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bud Spencer (Banana Joe) Marina Langner (Dorianne) Mario Scarpetta (Manuel) Gianfranco Barra (Torsillo) Enzo Garinei (Moreno) Gunther Philipp (Sarto) Giorgio Bracardi (Sergente Martino) Originaltitel: Banana Joe Regie: Steno Drehbuch: Steno, Mario Amendola, Bruno Corbucci Kamera: Luigi Kuveiller Musik: Guido de Angelis, Maurizio de Angelis Altersempfehlung: ab 6