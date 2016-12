kabel1 classics 15:35 bis 16:55 Tragikomödie Nix wie raus aus Orange County USA 2002 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Shaun Brumder lebt mit seiner hysterischen Mutter und seinem drogenabhängigen Bruder im wunderschönen Orange County - dem Inbegriff kalifornischen Lebensgefühls. Als sein bester Freund eines Tages beim Surfen tödlich verunglückt, beschließt Shaun sein Leben neu zu ordnen. Fortan möchte der Teenager an der Elite-Universität Stanford studieren, um Schriftsteller zu werden. Doch die ersten Schritte ins eigene Leben enden in einem Chaostrip ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Colin Hanks (Shaun Brumder) Jack Black (Lance Brumder) Catherine O'Hara (Cindy Beugler) Schuyler Fisk (Ashley) John Lithgow (Bud Brumder) Lily Tomlin (Charlotte Cobb) Bret Harrison (Lonny) Originaltitel: Orange County Regie: Jake Kasdan Drehbuch: Mike White Kamera: Greg Gardiner Musik: Michael Andrews Altersempfehlung: ab 12