ProSieben 01:10 bis 01:35 Comedyserie Two and a Half Men Der Lachs unter meiner Bluse USA 2004 16:9 HDTV Charlie muss den Titelsong für eine Zeichentrickserie schreiben, die sich an einen Comic anlehnt, den sein Neffe Jake sehr gut kennt. Jake selbst muss indes für eine Buchbesprechung "Der Herr der Fliegen" lesen, worauf er überhaupt keine Lust hat. Als Charlie ihm die erste Songfassung vorspielt, ist Jake enttäuscht. Irgendwie hat er den Eindruck, dass Charlie gar nicht weiß, worum es in dem Comic geht. Womit er richtig liegt, denn auch Charlie ist zu faul zum Lesen ... Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Melanie Lynskey (Rose) Conchata Ferrell (Berta) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman