ProSieben 22:05 bis 22:30 Comedyserie Two and a Half Men Ich kann gut mit Babys USA 2004 2016-12-07 00:45 16:9 HDTV Merken Charlie begegnet Lisa wieder, der einzigen Frau, die er einmal heiraten wollte. Lisa hat inzwischen ein Baby, ist jedoch von dem Mann geschieden, für den sie Charlie verlassen hat. Charlie sieht seine Chance gekommen, mit ihr ins Bett zu hüpfen. Er redet sich ein, dass er eine dauerhafte Beziehung zu Lisa will und die Vaterrolle für ihr Baby übernehmen kann - die Realität sieht jedoch anders aus ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith) Holland Taylor (Evelyn Harper) Denise Richards (Lisa) Audrey Wasilewski (Megan) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Jeff Abugov, Susan Beavers Kamera: Steven Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman