ProSieben 19:05 bis 20:15 Magazin Galileo Maike Inside: Burschenschaften D 2016 16:9 HDTV Pegida und AfD haben seit einiger Zeit einen Rechtsruck in Deutschland ausgelöst. Auch Burschenschaften provozieren immer wieder negative Schlagzeilen in den Medien. Sie gelten als politisch rechts, vergangenheitsorientiert und sehr konservativ. Trotzdem treten immer noch junge Männer in schlagende Burschenschaften ein. Warum? "Galileo"-Reporterin Maike schaut hinter die Kulissen einer der größten und ältesten Burschenschaften Deutschlands. Moderation: Aiman Abdallah