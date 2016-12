ProSieben 16:05 bis 16:30 Comedyserie The Big Bang Theory Die Streichelmaschine USA 2009 2016-12-08 09:15 16:9 Merken Leonard ist wenig erfreut, als seine Mutter, die Psychiaterin Dr. Beverly Hofstadter, ihren Besuch ankündigt. Er kann seiner Mutter nichts Recht machen, woraus Sheldon schließt, dass Leonards angebliche Konzentrationsschwäche von einem überentwickelten Sexualtrieb herrührt. Beverly und Sheldon kommen sich indes immer näher - Leonard ist mehr als genervt. Gemeinsam mit Penny betrinkt er sich und die beiden landen im Bett - mit fatalen Folgen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Christine Baranski (Beverly Hofstadter) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Richard Rosenstock, Steven Molaro Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6