ProSieben 13:15 bis 13:45 Comedyserie Two and a Half Men Santas Dorf der Verdammten USA 2005 2016-12-08 06:30 16:9 HDTV Endlich hat Alan seine Traumfrau gefunden: Sandy kocht gut, ist ordentlich, macht die Wäsche und sieht fantastisch aus. Aber als sich Weihnachten nähert, kommen den Brüdern Zweifel an Sandys Verstand. Ist es ihr Kontrollwahn? Sind es die perfekt einstudierten Weihnachtslieder? Oder ist es die Tatsache, dass der Weihnachtsmann dieses Jahr nicht kommt, weil sie wieder einmal vergessen hat, ihm Kekse rauszustellen? Irgendetwas sagt Alan, er sollte vor dieser Frau Angst haben ... Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Josie Davis (Sandy) Conchata Ferrell (Berta) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Rob Schiller Drehbuch: Susan Beavers, Don Foster Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman