ProSieben 06:55 bis 07:25 Comedyserie Two and a Half Men Ich will tanzen USA 2005 16:9 HDTV Merken Mia ist die neueste Frau, die Charlie den Kopf verdreht hat. Allerdings will die hübsche Ballett-Lehrerin nichts von ihm wissen. Um trotzdem mit ihr in Kontakt zu kommen, meldet Charlie Jake in ihrem Unterricht an. Der ist alles andere als begeistert, lässt sich aber durch eine üppige Bestechung zu Charlies Plan überreden. Doch dann verliebt auch er sich Hals über Kopf in Mia, und als die doch auf Charlies Avancen eingeht, erweist sich der Familienfrieden als sehr brüchig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith) Holland Taylor (Evelyn Harper) Emmanuelle Vaugier (Mia) Conchata Ferrell (Berta) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Mark A. Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman

