ProSieben 04:25 bis 04:45 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine Beliebtheit USA 2009 16:9 Merken J.D. ist zum Personalvertreter beim neuen Chefarzt Dr. Cox ernannt worden und wird bejubelt, weil er Neueinstellung bewirkt hat. Das steigt ihm ziemlich zu Kopf ... Die Assistenzärztin Denise drängt Elliot zu einer Biopsie bei einem Mädchen, die bei der Patientin eine Narbe im Gesicht hinterlässt - und massive Schuldgefühle bei Denise. Sunny versucht, dem Hausmeister zu beweisen, dass sie stark ist ... Und Derek lernt, dass man auch als Assistenzarzt seine Meinung sagen sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (The Janitor) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Nurse Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Michael McDonald Drehbuch: Andy Schwartz Kamera: Andy Rawson Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6

